وزير الزراعة يسلم شيكات تعويضية لـ17 مزارعا نفقت مواشيهم بقنا

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وقيادات الوزارة والمحافظة، مركز الخدمات الزراعية بقرية المراشدة، والذي يتم إنشاؤه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واستعرض الوزير مراحل ونسب تنفيذ المركز، والذي يضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والأنشطة المختلفة المرتبطة بها.

كما تفقدا أيضا القافلة البيطرية المجانية التي تنظمها وزارة الزراعة في قرية المراشدة، وتشترك فيها جميع الجهات التابعة للوزارة، سواء هيئة الخدمات البيطرية ومعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومعهد الأمصال واللقاحات وصندوق التأمين على الماشية، وذلك لتقديم أوجه الرعاية البيطرية لفحص وعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجانًا، إضافة إلى خدمات التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، من أجل زيادة الإنتاج الحيواني والألبان. وسلّم زير الزراعة المزارعين تعويضات صندوق التأمين على الماشية.

وقال «القصير»، إن هناك توجيهات القيادة السياسية تؤكد الاهتمام بالقوافل البيطرية المجانية في القرى الأكثر احتياجًا، للمساهمة في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

تسليم 17 مزارعا شيكات تعويضية لنفوق مواشيهم

وسلّم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شيكات تعويضية للمزارعين المتضررين من نفوق حيواناتهم المؤمن عليها خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير الزراعة استصلاح الأراضي أنه تم تسليم 17 مزارعا شيكات تعويضية عن نفوق حيواناتهم لأسباب قهرية كالحرائق والأوبئة، وذلك ممن قاموا بالتأمين على حيواناتهم لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تقديم أوجه الدعم لصغار المربيين الذين تمثل لهم تربية المواشى مصدرا أساسيا للدخل .

ومن جانبه، قال محافظ قنا، إن المحافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة، تحرص على تنظيم قوافل بيطرية توعوية وعلاجية لتوعية المزارعين حول الأمراض الوبائية وطرق علاجها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.