صرف 2.5 مليون جنيه لـ2624 عاملاً غير منتظم وتعيين 1606 شاباً بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 1606 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4353 شاباً، كما تم توفير 325 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 1038 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 49 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 46 بمنشآت القطاع الخاص.

ومن جهته، أوضح فتحي دسوقي، مدير المديرية، خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال يوليو الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 600 منشآت «دوري - حملات»، وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 15 محضراً، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث شكوتين منهم، بينما يتبقى اثنين لاتزال تحت البحث، فضلاً عن بحث 230 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بـ8000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ10 آلاف عامل، و منحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ2624 عاملاً مسجلاً بإجمالي 2 مليون و 568 ألفاً و 500 جنيه.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية أجرت المديرية التفتيش على 452 منشأة وإعادة التفتيش على 523 منشأة أخرى، حيث أسفر التفتيش عن تحرير 95 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ194 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 49 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 452 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.