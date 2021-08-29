سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 29 -8-2021

واصلت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري، ارتفاعها في مختلف الأعيرة الجرامية للمعدن الأصفر، وذلك بعد أن شهدت تذبذبًا واضحًا على مدار الأسابيع الماضية بفضل الحديث عن قرب الموجة الرابعة من فيروس كورونا وحدوث مخاوف لدى الكثير من المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم

وتعرض «الوطن»، في التقرير التالي متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6320 إلى 6336 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس، نحو 917.63 جنيه، و58.45 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 802.94 جنيه، و51.15 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 688.23 جنيه، 43.84 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وفي سياق متصل، أرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، في تصريحات سابقة، السبب وراء ارتفاع سعر الذهب، بأنَّه «دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية».