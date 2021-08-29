حظك اليوم برج الحمل الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الثورة على الأفكار التقليدية والإبداع والشخصية القوية، أبرز صفات مولود برج الحمل، كما أنّه يحرص دائما على الوصول لمراتب عليا، سواء في حياته العلمية أو العملية، كما أنّه يحقق أهدافه بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك تفاديا للخسارة.

حظك اليوم برج الحمل 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.