«المنيا» تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري: حار على معظم الأنحاء

أصدرت محافظة المنيا، اليوم السبت، نشرة جوية بحالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، وهو طقس حار على معظم الأنحاء معتدل ليلا.

ونشرت محافظة المنيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة من السبت وحتى الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ودرجات الحرارة العظمي المتوقعة والمحسوسة في الظل بالنسبة لإقليم شمال الصعيد، والذي يضم محافظات المنيا وبني سويف والفيوم كالآتي: السبت 40/38، الأحد 41/39، الإثنين 41/39، الثلاثاء 40/38، الأربعاء 41/38، الخميس 41/39.

وذكر بيان الأرصاد أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة بالنسبة لأقليم شمال الصعيد تبلغ العظمى 40-55، والصغرى 20-25.

كما ذكر البيان أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية العمودية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط الرياح في أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري بمحافظات جنوب الصعيد وتشمل: أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، فهي كالآتي: السبت 44/45، الأحد 45/46، الإثنين 45/46، الثلاثاء 45/44، الأربعاء 44/45، الخميس 44/45.