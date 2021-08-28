حالة الطقس اليوم السبت 28-8-2021.. شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته حالة الطقس خلال الأيام الماشية، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنه سيكون هناك شبورة خفيفة في الصباح الباكر، وتكون تلك الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 3 أمتار، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 26

بلطيم 33 24

مطروح 31 21

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 26

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 18

نويبع 40 29

طابا 37 25

كاترين 37 17

الطور 37 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 28

إدفو 45 27

أبوسمبل 43 25

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27