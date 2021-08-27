حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة السبت 28-8-2021 فى مصر

بعد أيام من انخفاض درجات الحرارة، تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، فيما أعلنت الهيئة العامة لـالأرصاد الجوية عن توقعات خبراء الأرصاد لطقس غد السبت، الموافق 28 أغسطس، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان، أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر غدًا السبت، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 3 أمتار، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 26

بلطيم 33 24

مطروح 31 21

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 26

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 18

نويبع 40 29

طابا 37 25

كاترين 37 17

الطور 37 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 28

إدفو 45 27

أبوسمبل 43 25

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27