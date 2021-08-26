فرق طبية بالمحليات لتطعيم العاملين بلقاح كورونا في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تواجد الفرق الطبية لتطعيم العاملين بالديوان العام، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك لحين الانتهاء من تطعيم كافة العاملين، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، ولاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

بدء تلقي العاملين بالمديريات الخدمات والوحدات المحلية للقاح

وأعلن المحافظ، عن بدء تلقي العاملين بالمديريات الخدمات والوحدات المحلية، بالتوازي بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشدداً على ضرورة تطعيم كافة العاملين بمختلف القطاعات الخدمية، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومؤكداً على ضرورة توحيد الجهود للخروج من هذه الأزمة.

تنسيق الجهود مع مديريات الصحة

وقال المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية، وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بالاستمرار في عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال هذه الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تنسيق الجهود مع مديريات الصحة لتحديد الصورة التي سيتم عليها والنظام المتبع والمراكز المجهزة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد محافظ المنيا، جميع المواطنين بسرعة التسجيل والحصول علي لقاح فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم، مؤكدا تخصيص 17 مركز ثابت وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 30 فريق متحرك منهم 2 بكورنيش النيل، على ان يتم التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، بالإضافة لتخصيص 6 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط.