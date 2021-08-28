حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد 29-8-2021 في مصر

تشهد معظم الأنحاء في جمهورية مصر العربية طقسا شديد الحرارة، غدا الأحد الموافق 29 أغسطس، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد في بيان صادر عنها منذ قليل، بشأن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد 29-8-2021 فى مصر.

حالة الطقس غدا

وبحسب خبراء الأرصاد فإنه يسود غدًا الأحد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، خلال ساعات الليل.

ووفق بيان الهيئة فإنه تظهر مجموعة من الظواهر الطبيعية، حيث تتكون شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر غدًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون من معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5 إلى 3.3 أمتار، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 36 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 32 22

السلوم 32 24

سيوة 40 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 22

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بني سويف 39 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 41 27

أبو رماد 41 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27