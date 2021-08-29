حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء الراجل أنّه محب لخوض المغامرات، كما أنّه قادر على التكيّف مع جميع الأوضاع، إضافة إلى أنّه دائم الحرص على مطالعة أخبار المحيطين به، ويفضل قضاء وقت فراغه مع المقربين منه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.