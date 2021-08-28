شهدت الفترة الأخيرة، تساؤل عدد كبير من المواطنين، بشأن لماذا تتزايد أعداد الإصابات بكورونا رغم التوسع في تلقيح المواطنين؟، الأمر الذى يوضح مدى تأثير متحور دلتا بلس في انتشار الفيروس، مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى عدم تطبيق التباعد الاجتماعى الذى أدى إلى ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

ثروت: عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية أدى لارتفاع الإصابات

أجاب الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى عزل العبور، عن سؤال لماذا تتزايد أعداد الإصابات بكورونا رغم التوسع في تلقيح المواطنين؟ قائلًا: إن تزايد الإصابات خلال الفترة الماضية بين المواطنين يرجع إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بين المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تحث جميع المواطنين بسرعة التسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف ثروت فى تصريح لـ«الوطن»، أن هناك حالة من الثقة والاطمئنان المبالغ فيها تسود حاليا بين المواطنين فى الشارع، حتى من لم يتلقوا اللقاح، موضحًا أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بفيروس كورونا ولكن تقلل من الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، مشددا على المواطنين بضرورة التسجيل لأخذ اللقاح.

هناك جهل تكنولوجى في كيفية التسجيل للحصول على اللقاح

وأشار مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل، إلى ضرورة تنظيم دورات تثقيفية بين المواطنين توفرها وزارة الصحة والسكان لشرح كل التفاصيل الخاصة باللقاح، مع نشر الوعى بين المواطنين فى المحافظات والقرى التى ترتفع فيها أعداد الإصابات، موضحًا أن هناك جهل تكنولوجى فى أماكن كثيرة فى لا تستطيع فهم كيفية تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل البيانات.

وأوضح، أن متحور دلتا بلس يعد الأسرع انتشارا مقارنة بالمتحورات السابقة للكورونا، مع تزايد الأعراض المصاحبة لدلتا بلس، مشددا على ضرورة الحصول على اللقاح مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وأن الأعراض الجانبية لفيروس كورونا لا تدعو للقلق والخوف.