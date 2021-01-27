«القومي للبحوث»: تجارب لإثبات خلو اللقاح المصري لكورونا من البكتيريا

كشفت مصادر بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار بدء التجارب الإكلينيكة على المتطوعين للقاح المصري لفيروس كورونا، يرتبط بالموافقة النهائية لهيئة الدواء المصري على الملف المتعلق باللقاح الجاري الانتهاء منه من قبل علماء وباحثي المصنع المكلف بتصنيع اللقاحز

ولفتت المصادر إلى أن هناك عددًا من الإجراءات خاطبت بها هيئة الدواء المصنع لإتمامها، للتأكد من سلامة اللقاح وخلوه من أي بكتيريا أو فيروسات أخرى.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختبارات السل التي أجريت على اللقاح المصري ثبت سلبيتها، وتم التأكد من سلامة اللقاح من الإصابة بمرض السل، لافتة إلى أن الاختبارت تجرى حالياً للتأكد من خلوه من أي بكتيريا ممكن أن تصيب اللقاح أثناء تحضيره معملياً.

وأكدت أن الإجراءات التي تتم حالياً فيما يتعلق باللقاح هي بمثابة النهائية، وتتبع جميع المعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في هذ الشأن.

وتابعت المصادر، أن اللقاح المصري المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للقومي للقومي للبحوث، أثبت فعالية إيجابية وبنسبة جيدة جداً في التعامل مع فيروس كورونا فيما بتعلق بالتجارب على الحيوانات الفترة الماضيةز

وأكدت أن المهمة المعملية والبحثية فيما يتعلق بالجز العملي والعلمي في المعمل انتهت قبل البدء في التعامل مع المصنع وهيئة الدواء، وأن ما يتم من اشتراطات هي تتعلق بالمصنع المكلف بالتصنيع، للتأكد من جاهزيته للتصنيع، لافتة إلى الانتهاء من ما يقرب من95% من الملف المتعلق باللقاح .

«التعليم العالي»: اللقاح المصري لكورونا حقق نتائج مبشرة جداً في تجارب الحيوانات

و تابعت المصادر، بأن اللقاح المحضر لفيروس كورونا من قبل علماء المركز، استند إلى كل المعايير والإجراءات أثناء العمل عليه، مشيدين بدور قيادات المركز القومي في دعم الفكرة وإعطاء إشارة العمل منذ الاعلان عن جائحة كورونا، وكذلك المتابعة المستمرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، لملف اللقاح وغيره من الأبحاث المتعلقة بالفيروس.

وكان الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، أكد أن اللجنة وافقت على اللقاح المصري، وأنه في طور التجهيز النهائي له، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم بدء التجارب الإكلينيكة على المتطوعين مطلع مارس المقبل، ومشيراً إلى أن فترة إجراء البحوث الإكلينيكة على المتبرعين ستستمر في مدة لاتقل عن 6 أشور.