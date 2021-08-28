ارتفاع حصيلة قتلى مطار كابول في أفغانستان إلى 200

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم مطار كابول في أفغانستان، إلى 200 قتيل، بينهم 13 عسكريا أمريكيا، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي أو ما يمسى بـ«داعش خراسان»، الذي وقع في وقت تواصل فيه الدول عمليات الإجلاء منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، والعودة إلى الحكم بعد نحو 20 عاما من القتال.

الهجوم على مطار كابول يأتي بعد تصريحات للإدارة الأمريكية عن هجمات محتملة

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية، لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن حصيلة القتلى في انفجارات كابول بلغت 200 شخص بالهجوم الذي جاء بعد تصريحات لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول مخاوف من تعرض العسكريين الأمريكيين لهجمات من تنظيم «داعش».

«جوتيريش»: التعامل مع «طالبان» يضمن الأمن للجميع

من جهة أخرى، دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التعامل مع حركة طالبان، مؤكدا أن هذا التعامل يضمن الأمن للجميع، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الدول المجاورة لأفغانستان فيما يخص أزمة اللاجئين، بحسب ما صرح به لقناة «العربية».

وبعث الأمين العام للأمم المتحدة، رسائل رسمية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، يدعوهم فيها إلى اجتماع الاثنين المقبل، وفق ما نقل عدد من وسائل الإعلام.

بدوره، دعا مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، إلى التصدي لما وصفه بـ«الإرهاب في أفغانستان»، داعيا جميع الدول للتعاون مع السلطات المعنية في هذا الأمر.