قبل ساعات من نتيجة تنسيق الكليات.. طريقة التقديم للمدن الجامعية ببنها

تواصل إدارة المدن الجامعية في جامعة بنها استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الإقامة بمدن بنها وشبرا ومشتهر وطوخ الجامعية، للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، حيث بدأت الجامعة استقبال طلبات الطلاب، اعتبارا من 22 أغسطس الجاري وحتى 24 سبتمبر المقبل، تزامناً مع قرب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث تقرر أن تستقبل المدن الجامعية نصف طاقتها الإجمالية خلال هذا العام.

«الوطن» تستعرض في السطور التالية طريقة التقديم للمدن الجامعية بجامعة بنها، ورابط التسجيل، وشروط التسجيل للالتحاق بالمدن الجامعية.

رابط التقدم للمدن الجامعية جامعة بنها

خصصت إدارة المدن الجامعية بجامعة بنها رابطاً إلكترونياً للطلاب القدامى والجدد، لبدء استقبال طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية، تزامناً مع قرب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، من خلال الرابط التالي من هنــــــــا.

حيث يقوم الطالب بالدخول إلى الرابط واختيار نوع طلب الالتحاق قدامى أو مستجدين، وملء البيانات الشخصية، ثم الموافقة على الإقرار في آخر طلب الالتحاق، مع ملاحظة أن الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الإعدادية، والطلاب القدامى هم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الاعدادية.

شروط القبول بالمدن الجامعية جامعة بنها للقدامى والمستجدين

واعلنت الجامعة شروط الالتحاق بالمدن الجامعية جامعة بنها كالتالي:

- أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بإحدى كليات الجامعة.

- ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجاً.

- أن يكون الطالب أو الطالبة ناجحاً ومنقولاً إلى الفرقة الأعلى.

- ألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في أي عام سابق.

- أن يكون الطالب من الملتزمين بالتعليمات وسداد الرسوم أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة.

- ألا يكون انتهت إقامته بالمدينة الجامعية بسبب عدم سداده المصروفات والرسوم المقررة إلا إذا تم تسوية المستحق.

- إثبات لياقة الطالب الصحية.