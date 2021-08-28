موعد انتهاء التحويلات من الجامعات إلى «عين شمس».. الخطوات والشروط

يبحث كثير من الطلاب عن الانتقال للدراسة في جامعة عين شمس والتحويل إليها من الجامعات الأخرى، وذلك قبل إغلاق باب التحويل، الذي بدأ الخميس الماضي الموافق 26 أغسطس الحالي.

وتستعرض «الوطن» موعد انتهاء التحويل من الجامعات الأخرى لجامعة عين شمس والأوراق المطلوبة وكيفية التحويل، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لجامعة عين شمس، فإنه يُسمح بإجراء التحويلات من الجامعات المختلفة إلى «عين شمس» حتى الأحد، الموافق 26 سبتمبر المقبل، وفق الشروط والقواعد التي تم وضعها بالجامعة.

أما عن طريقة التحويل، فهي من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، التي تمكن طلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة عين شمس إلكترونيا بسهولة على النحو التالي:

- يجب فتح البوابة الإلكترونية لجمعة عين شمس من هنــا.

- يُتاح التحويل بعد إدخال الرقم القومي للطالب والبيانات الشخصية المطلوبة.

- بعد الخطوة السابقة يتم اختيار نوع التحويل الخاص بالطالب.

- يتم في الخطوة اللاحقة ملء استمارة التقديم ورفع المستندات المطلوبة من الطالب.

شروط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين في جامعة عين شمس

وفي سياق منفصل، ذكرت جامعة عين شمس، الشروط الواجب توافرها في الطلاب المكفوفين والمعاقين للالتحاق بالجامعة بعد انتهاء الثانوية العامة وهي على النحو التالي:

- يُشترط الحصول على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي بالثانوية العامة (الجموع الاعتباري في الثانوية المعادلة المصرية).

- يُقبل الطلاب المعاقين بكليات (الآداب – الحقوق – التجارة) انتظام.

- يقبل الطلاب المكفوفين بكلية الآداب فقط.

- صورة من شهادة الثانوية العامة.

- صورة شهادة الميلاد.

- إثبات سكن (إيصال كهرباء – غاز – مياه) حديث بحد أقصى 6 أشهر.

- العرض على اللجنة الطبية العليا بكلية الطب.

يذكر أنه بالنسبة للطلاب المعاقين، وطبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، يجوز نقل قيدهم أو قبولهم عند استنفاد مرات الرسوب، استثناءً من شرط المجموع، ووفقا لحالات الإعاقة، أما بالنسبة للطلاب المكفوفين فيمكن قبولهم بكلية الحقوق فقط في حالة نقل القيد أو الفصل لاستنفاد مرات الرسوب.