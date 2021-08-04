بدء أعمال التنسيق الإلكتروني بمعامل جامعة عين شمس السبت

أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بدء أعمال التنسيق الإلكتروني بمعامل التنسيق الإلكتروني المميزة بكليات الجامعة المختلفة، لمساعدتهم لترتيب رغباتهم بمراحل التنسيق الإلكتروني المختلفة، كأول خطوة تجاه مستقبل مشرق، وبما يخدم بلدنا الحبيب والمجتمع.

وقال المتيني، في بيان رسمي اليوم، إنّ الجامعة حريصة على توفير التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق المقبل، وفي هذا السياق خصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المبنى الرئيسي بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومكاتبه الملحقة داخل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية، لتكون مقرا لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية، وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.

ويستعد قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، لاستقبال ماراثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022، من خلال 13 معملا مجهزين بـ300 جهاز كمبيوتر في 5 كليات هي: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون)، كلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية)، كلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني)، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال طلاب الثانوية العامة لإتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب) التي يصدر بها بيان صحفي من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتخذ معامل التنسيق الإلكتروني، الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا، التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب، حيث يتوافر 300 جهاز حاسب آلي بمعامل التنسيق منعا للتزاحم، ويتم إلزام الطلاب بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات، على ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات عن 25% من سعة القاعة.

ووفقا لقواعد وشروط المجلس الأعلى للجامعات، المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني بها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، على الرابط التالي www.tansik.egypt.gov.eg عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب في أدائها، وفي نهاية عملية التسجيل يطبع الطالب الإيصال الذي يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذي يرغب في أدائه.

وسيتم التسجيل الإلكتروني وفق الخطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من السبت المقبل الموافق 7 أغسطس الحالي وحتى الخميس 19 أغسطس المقبل، وتحرص الجامعة على التيسير على الطلاب وإجراء الاختبارات على نحو منظم ودقيق، حيث يعد اجتياز عدد من الاختبارات لقياس قدرات الطالب شرط أساسي للالتحاق بكلية التربية النوعية (شعبة تربية فنية – شعبة تربية موسيقية) وكلية التمريض ومعهدي التمريض للعام الجامعي 2021/2022م.

وأكدت جامعة عين شمس، التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال أداء اختبارات القدرات وفترة التنسيق المقبلة، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي، وكذلك تقليل الكثافة وارتداء الكمامات للطلاب، وتعقيم قاعات الاختبارات بما يضمن تطبيق إجراءات الوقاية لمنع عدوى فيروس كورونا.