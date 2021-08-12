جامعة عين شمس.. مقر مكتب تنسيق الشهادات المعادلة 2021 الرئيسي 

يبدأ مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، بدءا من بعد غد السبت، بكونه مقر مكتب تنسيق الشهادات المعادلة 2021، استقبال طلاب الشهادات العربية المعادلة، في صرف أوراق جميع الطلاب الذين حصلوا على الشهادات المعادلة للثانوية العامة 2021، وحتى يوم 31 أغسطس الجاري، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، أبرزها التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع الراغبين في إجراء عملية التنسيق 2021.

وعن مقار مكتب تنسيق الشهادات المعادلة 2021 العربية والأجنيبة، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك مقرين لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2021، الأول بمحافظة الإسكندرية ومقره جامعة الإسكندرية وسيكون لطلاب محافظات الوجه البحري، والفرع الثاني بمحافظة أسيوط ومقره جامعة أسيوط وسيتم تخصيصه لطلاب محافظات الوجه القبلي، موضحة أن مواعيد العمل بالمقرات ستكون مثل مواعيد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس.

إجراءات الوزارة بمكتب التنسيق

وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمكتب تنسيق الشهادات المعادلة 2021، أوضحت أنه سيتم توفير خدمة متميزة وفقا لأعلى المعايير التي تحقق السلامة للجميع، موضحة أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار جميع التيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين على تلك الشهادات، والتي تشمل ما يلي، استقبال الطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية السودانية والليبية، وسيتم قبول وصرف الأوراق بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط ومقره جامعة عين شمس.

وأكدت على تسجيل الطالب إلكترونيا، ويجب عليه تسليم الملف الخاص بأوراقه كلها من الشهادات والمستندات بالإضافة إلى نسخة أصلية من البيانات الأساسية له بجانب كشف المواد والدرجات بكل مادة 2021، وبيان بكل الرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع 2021، بمكتب التنسيق خلال المواعيد المحددة.