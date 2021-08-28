لخدمة 10.7 مليون مشترك.. خطوات شحن عداد الكهرباء بـ«الموبايل»

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن توسع شركات التوزيع على مستوى المحافظات في إطلاق خدمات وتطبيقات حديثة لشحن كارت العدادات مسبقة الدفع، خاصة بعد تركيب الشركات ما يقرب من 10 ملايين و725 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع للمشتركين في جميع الفروع التابعه لشركات التوزيع.

تحويل الرصيد من كارت الفيزا لكارت شحن العداد دون الخروج من المنزل

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن أحدث التطبيقات التي نفذتها شركات التوزيع هي شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع على الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية الـNfc لتحويل رصيد من كارت الفيزا لكارت الشحن الخاص بالعداد دون الخروج من المنزل من خلال خطوات بسيطة يجب أن يتبعها المشترك لإمكانية شحن العداد بنجاح.

إمكانية شحن جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع لـ«الشركات المصنعة» للعدادات

وقال المصدر إن الكارت المزود بخاصية الـNFC الذي توفره الشركة القابضة للكهرباء يدعم إمكانية شحن كل أنواع العدادات مسبقة الدفع لعدد من الشركات المصنعة للعدادات، ويمكن شحن العدادات عبر تطبيقات سهل أو من خلال تطبيق My Fawry أو تطبيق «خالص»، my Fawry3- Shal 1- Gtpay2، لافتا إلى أنه في حال أن عداد الكهرباء «جلوبال» سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay وmy fawry وتطبيق «خالص» يتم استخدامها لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

خطوات شحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول بتقنية nfc

وكشف المصدر عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون أصحاب العدادات مسبوقة الدفع والكودية والذكية لشحن رصيد العداد من خلال الهاتف المحمول بتقنية nfc وهى كالآتي:

- تأكد من أن موبايلك يدعم خاصية Nfc من خلال تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها والتأكد من أن الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـNFC هو الآخر.

- ادخل بياناتك ثم اضغط على زر تسجيل من أجل إنشاء حساب جديد.

- حدد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها من القائمة التي ستظهر أمامك ثم اضغط على متابعة.

- في حالة اختيار prepaid سيظهر لك «لو عايز تشحن» قم بلصق الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات ولنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

- بعد نقل الرصيد بنجاح إلى الكارت قم بتركيب الكارت داخل العداد لنقل رصيد الشحنة.

يمكن للمشترك تغيير كارت العدادات غير المفعل بالخاصية

وأشار المصدر إلى أنه يمكن للمشترك تغيير كارت العدادات غير المفعل بالخاصية باستخدام كارت آخر جديد مزود بخاصية الـNFC عن طريق التوجه لإدارة الكهرباء التجارية التي تتبع لها، لافتا إلى أنه في حالة التأكد من وجود تكنولوجيا NFC في هاتفك الأندرويد يمكنك بعد ذلك الذهاب إلى قائمة الإعدادات لتشغيلها بكل سهولة (قائمة الإعدادات Setting – المزيد More البحث عن كلمة NFC في أسفل القائمة – الضغط على تشغيل أو تفعيل).