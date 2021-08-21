احسبها قبل ما تشحن.. أعرف المبالغ المخصومة من رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت»

يفاجيءعدد كبير من مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات مسبقة الدفع، والذي يشحن عبر الكروت بمبالغ مالية تخصم من الرصيد عند الشحن كل شهر، رغم عدم وجود أية مديونيات أو أقساط شهرية.

أسباب خصم الرصيد من شحن عداد الكهرباء «أبو كارت»

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضه لكهرباء مصر أنه يخصم من الرصيد عند شحن العداد مسبق الدفع قيمة فرق الاستهلاك ومقابل خدمة العملاء، إضافة إلى الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر.

1- خصم قيمة فرق الاستهلاك

أكد المصدر لـ«الوطن» أنه تخصم قيمة فرق الاستهلاك كالتالي:

- يخصم 22 جنيها من الرصيد الموجود في عداد الكهرباء مسبق الدفع عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات ساعة.

– يخصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات/ ساعة.

– يخصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.

2- خصم مقابل خدمة العملاء

وأوضح المصدر أنه يخصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويحسب كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

- الشريحة السادسة (أكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 1000 كيلو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

8- المقروء صفر (9 جنيهات).

3- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر

وهي رسوم توضع بمعرفة شركات توزيع الكهرباء على فاتورة استهلاك المشتركين.