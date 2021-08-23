أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس قاربت الـ 4 مليارات دولار خلال 8 شهور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عائد عبور السفن بقناة السويس في الفترة من 20 يناير 2021 وحتى 20 أغسطس 2021، تتجاوز الإيرادات التي حققتها القناة بنفس المدة خلال العام الماضي، كاشفا أن عدد السفن التي عبرت من القناة خلال عام 2020 كان 11 ألفا و916 سفينة، أما خلال هذا العام فعبر من القناة 12 ألفا و640 سفينة بمعدل زيادة يبلغ 6.1%.

وأضاف «ربيع»، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الأحد، أن الحمولة التي نقلت عبر هذه السفن كانت 736 مليون طن خلال عام 2020، بينما كانت هذا العام الجاري 786 مليون طن بمعدل زيادة بلغ 6.8%.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن إيرادات القناة 3 مليارات و490 مليون دولار خلال عام 2020، في حين حققت القناة إيرادات وصلت لـ 3 مليارات و880 مليون دولار، بمعدل زيادة بلغ 11.2%، وهو ما يعني أن القناة استطاعت أن تحقق إيرادات تقارب الـ 4 مليارات دولار خلال الـ 8 شهور المنقضية من العام الجاري.

ربيع: السياسات التسويقية لقناة السويس أثبتت نجاحها ومستمرون بها

وأردف أن القناة استطاعت أن تحقق كل هذا رغم التأثير العالمي لوباء كورونا على كل دول العالم، موضحا أن الإجراءات التسويقية التي اتخذتها القناة وما زالت مصرة عليها، هي من أوصلتنا إلى تلك النتيجة.

رئيس قناة السويس: نأمل أن تبلغ إيراداتنا 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي

ولفت إلى أن استمرار هيئة قناة السويس على نفس سياستها التسويقية بالإضافة إلى عمليات التطوير على مستوى المجري الملاحي للقناة إلى جانب الخدمات التي تقدمها القناة إلى عملائها، كل هذا تسبب في جذب سفن جديدة وأن نحقق خلال العام المالي السابق من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيه 2021، أعلى إيراد على مستوى كل الأعوام الماضية، والذي بلغ 5 مليارات و840 مليون دولار، كاشفا أن هيئة القناة تأمل أن تحقق 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.