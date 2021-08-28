أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، عن رسوم المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للغات، للعام الدراسي المقبل 2021/ 2022 لجميع المدارس التجريبية الرسمية لغات، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.

المصروفات الدراسية بالمدارس الرسمية لغات

واختلفت قيمة المصاريف الدراسية حسب المستوى التعليمي، بين المدارس في المراحل التمهيدية والابتدائية والإعدادية، فجاءت كالتالي:

- المستوى الأول رياض أطفال 953 جنيهاً.

- المستوى الثاني رياض أطفال 650 جنيهاً.

- من الصف الأول حتي الصف السادس الابتدائي 700 جنيه.

- المرحلة الإعدادية 565 جنيهاً.

- المرحلة الثانوية 611 جنيهاً.

مصروفات ورسوم آخرى

وكشف هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن أن المصروفات الدراسية المعلنة غير شاملة الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمة الإضافية، كما أن المصروفات غير شاملة الكتب المطورة، ويتم سدادها مع المصاريف بالمدرسة، مع ملاحظة أن المصروفات يمكن تعديلها في حالة إذا ورد ما يخالف ذلك.

قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية بالتعليم الفني

وفي سياق آخر، أعلن التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس البحر الأحمر للعام الدراسي 2020/ 2021، بنظام الدمج بمدارس التعليم الفني، على أن يبدأ تلقي الطلبات اعتباراً من غد الأحد، ويستمر حتى الخميس القادم، وذلك بمكتب مدير عام التعليم الفني.

تلقي العاملين بالتربية والتعليم لقاح كورونا

كما بدأ مئات العاملين بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر وبالإدارات التعليمية، وكذلك المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس، في تلقى لقاح كورونا في المقر المخصص للتطعيم باللقاح، في مدرسة «محمد الطيب» الرسمية المتميزة للغات بالغردقة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.