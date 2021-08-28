بأمر القضاء.. إلزام التأمين الصحي بصرف نفقات انتقال طفلة مريضة بالفشل الكلوي

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (756) لسنة 5 ق، بدلا من الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمتضمن صرف نفقات مصاريف الانتقال لطفلة بالصف الثالث الابتدائي وللمرافق لها، لكي تتمكن من إجراء عملية الغسيل الكلوي بانتظام من تاريخ 2019 تاريخ تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل على محافظة بورسعيد.

تحمل تكاليف الانتقال من 2016

ثبت للفتوى، أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببورسعيد في الدعوى رقم (756) لسنة 5 قضائية، المقامة من والد طفلة مريضة، ضد كلٍّ من (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ووزير التربية والتعليم) بصفاتهم، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن سداد مصاريف الانتقال لابنة المدعي (ملك) والمرافق لكي تتمكن من إجراء جلسات الغسيل الكلوي والتي تُقدر بمبلغ 150 جنيهًا عن كل جلسة، اعتبارًا من عام 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ابنه المدعي طالبة تعاني من فشل كلوي مزمن

و جاء في حيثيات الحكم، أن ابنة المدعي طالبة بمدرسة بنك بورسعيد الوطني الابتدائية بالصف الثالث الابتدائي، وتعاني من مرض فشل كلوي مُزمن، وتقوم بعملية غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، وأن الهيئة العامة للتأمين الصحي– بحسبانها الجهة المختصة بعلاج الطلاب- امتنعت عن صرف مصاريف الانتقال لها وللمرافق كي تتمكن من إجراء عملية الغسيل الكلوي بانتظام، وهو الأمر الذي يعد واجبًا عليها لا تحيد عنه، وعليه يكون القرار المطعون فيه قائمًا على غير سند من القانون متعينًا إلغاؤه.

المحكمة ألزمت الهيئة بمصاريف الانتقال إلى 2019

كان الثابت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي التزمت بتنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوى حتي تاريخ 2019، بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه بمحافظة بورسعيد، ومن ثم فإنه اعتبارًا من هذا التاريخ تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حلولًا قانونيًا محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إعمالا لحكم المادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه، ومن ثم تلتزم بتنفيذ الحكم المشار إليه بسداد مصاريف الانتقال والمرافق لإجراء جلسات غسيل كلوي المحكوم بها اعتبارًا من 12/10/2019.