في ساعة واحدة.. حمو بيكا يحيي حفلين في الساحل بـ100 ألف جنيه

أحيا مغني المهرجانات حمو بيكا، أمس، حفلين غنائيين في الساحل الشمالي بمنتجع مارينا 7 رفقة كل من حسن شاكوش وعمر كمال، على الرغم من قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.

حمو بيكا يهرب من الجمهور في سيارة عمر كمال

وبدأ «بيكا» وصلته الغنائية بتقديم أغنيتين من ملهى ليلي، وفي شاطئ كريستال قدم أغنيتين مع حسن شاكوش منها «شمس المجرة»، وحصل خلال أقل من ساعة غناء على 100 ألف جنيه، حيث علمت «الوطن» من مصدر مقرب من بيكا أن سعر الوصلة الغنائية التي يحييها في الساحل يصل لـ50 الف جنيه.

وعقب خروج «بيكا» من الملهى تزاحم عليه الجماهير من أجل التقاط صور تذكارية معه، مما جعله يجري مسرعًا لسيارة عمر كمال، ومن ثم أغلق نوافذ السيارة وانطلق مسرعًا لخارج المنتجع، لاستكمال 4 وصلاته غنائية في الساحل.

حمو بيكا ممنوع من الغناء بقرار من الموسيقيين

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية في شهر يونيو الماضي قرارًا بعدم التعاون والتعامل مع حمو بيكا، وعدم منحه أي تصاريح غنائية، ولكن «بيكا» ورغم ذلك أحيا حفلات في شواطئ ومنتجعات كبرى بالساحل.

وظهر «بيكا» أول أمس مع الفنانة هيفاء وهبي في حفلها الغنائي بالساحل، والتي استقبلت بترحاب وقالت له: «وينو حمو بيكا، حبيبي هاي، محدش يزعل لي حمو، أنا بشوف فيديوهاته ساعات بتستفزوه، محدش يستفزهولي»، معبرة عن سعادتها بحضوره الحفل: «اتبسطت بوجودك».

ونشر مؤدي المهرجانات نور التوت، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو جديد للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي توجه رسالة إلى الجمهور بخصوص مؤدي المهرجانت حمو بيكا، أثناء حفلها الذي أقيم مساء أمس الخميس، في الساحل الشمالي.

يذكر أن «بيكا» مقيم حاليًا في مدينة الساحل الشمالي من أجل مشاركته كضيف شرف في مسرحية شمسية، وأربع كراسي التي يقدمها مع الفنان أشرف عبد الباقي، ونخبة من نجوم مسرح مصر منهم «كريم عفيفي وحمدي الميرغني واوس اوس وميريهان حسين».