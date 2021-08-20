حلمي عبدالباقي: «الموسيقيين» تجبر أحيانا على الموافقة لإقامة حفلات حمو بيكا

قال الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة تحاول بشتى الطرق منع إقامة حفلات أي مغني أو مؤدي مهرجانات من خارج جداول وكشوفات النقابة.

حلمي عبدالباقي: هاستقيل من النقابة لو بيكا مغناش كويس

وأشار عبد الباقي، خلال ندوته بـ«الوطن»، إلى أن النقابة أحيانا تُجبر على الموافقة على عدد من الحفلات لهؤلاء الخارجين عن جداولها.

وأشار عبد الباقي عن «حمو بيكا» في ندوته، قائلا: «هو مفروض يقدم في الاختبارات الجاية، ولو ماغناش كويس ونجح، أنا هستقيل من النقابة فورًا، ومش هكمل بجد».

حلمي عبد الباقي: أنا مش كمالة عدد

وأضاف عبد الباقي: «أنا لازم أتدخل وأعترض على أي حاجة غلط، أنا آه في لجنة الخدمات، بس أنا مش كمالة عدد في مجلس النقابة، أنا ليا دور فعّال.. والناس لما تيجي تتكلم هتقول مجلس النقابة ككل، مش كل واحد باسمه.

يذكر أن حمو بيكا سيحيي اليوم الحفل الثالث له بالساحل الشمالي رغم وجود قرار بعدم التعاون والتعامل معه ورفض إقامة حفلاته لعدم تواجد اسمه في كشوفات النقابة من مشتغلين أو منتسبين.

ومن المقرر أن يحيي بيكا اليوم حفلا غنائيا في شاطئ جريكا مع كل من: عمر كمال وحسن شاكوش، في تعدٍ على قرارت نقابة الموسيقيين.

كان «بيكا» قد تسبب في أزمة كبرى الأسبوع الماضي، حينما أعلن إحياء حفل في شاطئ خاص للسيدات، وهو الأمر الذى نفته نقابة الموسيقيين، مؤكدة إلغاء الحفل.