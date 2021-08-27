هيفاء وهبي لجمهورها: «محدش يزعل حمو بيكا.. إنتوا كتير بتستفزوه وأنا بحبه» (فيديو)

نشر مؤدي المهرجانات نور التوت، عبر صفحته على «فيسبوك»، فيديو جديد للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي توجه رسالة إلى الجمهور بخصوص مؤدي المهرجانت حمو بيكا، أثناء حفلها الذي أقيم مساء أمس الخميس، فى الساحل الشمالى.

رسالة هيفاء وهبي للجمهور

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، خلال الفيديو، وهى تبحث عن حمو بيكا وسط جمهورها فى الحفل، وعندما شاهدته رحبت به، وحرصت على توجيه رسالة خاصة إلى الجمهور، إذ قالت: «وينو حمو بيكا، حبيبي هاي، محدش يزعل لي حمو، أنا بشوف فيديوهاته ساعات بتستفزوه، محدش يستفزهولي»، معبرة عن سعادتها بحضوره الحفل: «اتبسطت بوجودك».

وكان حمو بيكا، نشر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، فيديو آخر، للفناة اللبنانية هيفاء وهبي، وهى تعبر عن حبها له، قائلة: «أنا كتير بحبك ولبنان بيموت فيك».

حفل هيفاء وهبي فى الساحل الشمالى

قدمت الفنانة هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا مساء أمس الخميس، فى الساحل الشمالى، وسط حضور عدد كبير من الجماهير والمشاهير، وخلال الحفل شاركها الفنان أكرم حسني فى تقديم أغنيتهما الشهيرة «لو كنت»، التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

نجاح أغنية «لو كنت»

أغنية «لو كنت» ديو غنائيًا مشتركًا قدمه أكرم حسني مع هيفاء وهبي، على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتقول كلمات الأغنية:

لو كنت أرنب كان أكيد هايبقي الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي

لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقي

لو كنت مسابقة كنت هابقى مسابقة اختيار ملكات جمال

وأشوف بنات جمال وهناك أنا هاشتكيكي