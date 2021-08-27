من الساحل الشمالى.. هيفاء وهبى لـ«حمو بيكا»: «أنا كتير بحبك»

عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تقديرها وإعجابها بمطرب المهرجانات الشهير، حمو بيكا، خلال حفلها بمدينة الساحل الشمالى، حيث نشر حمو بيكا فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ظهرت فيه الفنانة هيفاء وهبي مرحبة بـ«بيكا» فى حفلها الغنائي بالقول: «أنا كتير بحبك ولبنان بيموت فيك».

الجمهور يشيد بحمو بيكا

وبمجرد نشر حمو بيكا المقطع من الفيديو، انهالت عليه التعليقات والإشادة من المتابعين، حيث قال أحدهم: «أنت غلبان أوي ياحمو بتفرح من أقل حاجة ربنا يفرح قلبك ويسعدك ياطيب».

فيما قال أخر: «بتقولك كلنا بنحبك وبنموت فيك وكمان بتقولك يابيكا استمر في العمل الجيد .. ايووووه يابيكا بيضالك في القفص ياعم».

مسرحية شمسية وأربع كراسي

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا يقدم خلال الفترة الحالية أولى تجاربه التمثيلية من خلال مشاركته فى مسرحية شمسية وأربع كراسي والتى يشارك فيها بجانب أشرف عبد الباقي وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن وميريهان حسين وعدد أخر من الفنانين، من إخراج مجدى الهوارى.

وكان حمو بيكا، طرح مؤخرا مهرجان جديد بعنوان «قمر التيك توكاية»، حيث شارك فيه مع «على قدورة ونور التوت».

كلمات الأغنية:

حاجه مجناني

انتي مدوخاني

لما بشوف عيونك

بنسي اي حد تاني

الحلوه اللذيذه

والشفايف كريزه

ليها طله جامده

بجد فيها الف ميزه

نار يانار

ان غاب القط العب يا فار

انا شوفتك حسيت بانهيار

انا قلبي عليه بيعلي التيار

ناس يا ناس

البت فوديكا وقلبي الكاس

عمر جمالك ماهيتقاس

انتي ف قلبي وجوه الرأس

نازله الصبح فايقه

من غير ميكب رايقه

لابس الكوتشي الجوتشي

والطقمايه براند وعايئه