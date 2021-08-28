وصول منتخبات ألمانيا وأمريكا وروسيا للمشاركة في بطولة العالم للدراجات

وصلت إلى القاهرة اليوم، بعثات منتخبات روسيا وبيلاروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وليتوانيا، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

السعداوي: المنتخبات التي وصلت مبكرًا تقيم معسكرات الاستعداد على نفقاتها الخاصة

بعثات منتخبات ألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وترينداد وتوباجو، وصلت أمس إلى القاهرة.

وأكد أحمد السعدواي رئيس لجنة الاستقبال بالبطولة، أن بعض المنتخبات العربية والأفريقية وصلت مبكرًا إلى القاهرة، إذ أقامت معسكرات على نفقتها الخاصة حتى موعد انضمامهم لمنتخبات البطولة وهي منتخبات السعودية والإمارات والأردن، كما أن هناك عددًا من المنتخبات الأفريقية التي سوف تشارك في البطولة متواجدة هي الأخرى بالقاهرة للمشاركة في معسكر الاتحاد الأفريقي للدراجات بالقاهرة، ومنها «منتخبات الجزائر والمغرب ومالي ونيجيريا وبوروندي والسنغال والسودان وجنوب السودان واثنين من لاعبي منتخب جنوب أفريقيا».

اللجنة المنظمة: تواصل مستمر مع بعثات المنتخبات المشاركة لتسهيل مهمتهم

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن اللجنة المنظمة للبطولة تتواصل على مدار الساعة مع مسئولي بعثات المنتخبات التي وصلت إلى القاهرة لتذليل لتسهيل مهمتهم في مواعيد التدريبات على المضمار الدولي باستاد القاهرة وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأشار إلى أن العدد الكبير للمنتخبات المنتظر مشاركتها في البطولة يؤكد على ثقة هذه المنتخبات في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، كما يبشر بتحقيق البطولة مستويات فنية عالية لوجود أكبر المنتخبات المصنفة عالميًا في رياضة الدراجات ضمن قائمة المشاركين في البطولة.

يذكر أن مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي هو الأول والضخم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي جرى تأسيسه وفقًا لأحدث النظم والمواصفات العالمية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل انطلاق بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين التي ستنطلق الأربعاء المقبل.