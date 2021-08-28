تنسيق الكليات 2021 أدبى بالدرجات المرحلة الأولى

يترقب طلاب الثانوية العامة 2021 غدا الأحد، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2021-2022 وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقرر أن يعقده وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2021 المرحلة الأولى، وكذلك موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 و الحد الأدنى لها، كما سيتم الإعلان عن الحد الأدنى لكل كلية من القطاعات المختلفة للمرحلة الأولى خاصة كليات القمة الطب البشري والعلاج الطبيعي وطب الأسنان و الصيدلة والطب البيطري و التمريض، حيث من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق الكليات 2021 أدبي بالدرجات المرحلة الأولى غدا بمقر وزارة التعليم العالي بالتجمع الخامس.

الإعلان عن نتيجة تنسيق الكليات 2021 أدبي بالدرجات المرحلة الأولى غدا

وعن تنسيق الكليات 2021 أدبي بالدرجات المرحلة الأولى، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية و التعليم للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي جاءت درجات الحد الأدنى للشعبة الدبية بـ269.5 درجة فما فوق بنسبة 65.73% فما فوق، وذلك لإجمالي عدد من الطلاب يقدر بـ79033 طالب وطالبة، ويعد الحد الأدنى للمرحلة الأولى هو الأقل على مدار السنوات الماضية في نظام امتحانات الثانوية العام الحديث.

تنسيق الكليات 2021 أدبي بالدرجات المرحلة الأولى: 86% اقتصاد وعلوم سياسية

وعن مؤشرات تنسيق الكليات 2021 أدبي بالدرجات المرحلة الأولى، تشير التوقعات إلى أن هناك انخاض حاد ستشهده الكليات العام الجامعي المقبل 2021-2021 وذلك بعد انخفاض الحد الأدنى لشرائح مجاميع الثانوية العامة، حيث من المتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الأدبي، بعدما كشفت تصريحات وزير التربية والتعليم عن أن الطلاب الذين حصلوا على درجات فوق نسب الـ90% لم يتعدوا الـ250 طالبا، ما يشير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى ويكون الحد الأدنى لكليات الألسن عند 85% والإعلام 84%، و لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 86.%، وذلك مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.