أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021 للجامعات الحكومية، والذي سيكون غدا الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري، وفي ذات السياق يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن مؤشرات تنسيق الكليات 2021 علمي علوم، قبل ساعات من الإعلان الرسمي للحدود الدنيا للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد 2021/2022، خاصة الشعبة العلمية علمي علوم.

ووفقًا لنتيجة الثانوية العامة 2021، وكذلك المجمع التكراري للنتائج، بعدما كشف عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، خلال إعلان نتيجة الثانوية العامة والتي أوضحت أن 16 ألف طالب علمي علوم، حصلوا على درجة 90% فيما فوق، وبالاطلاع على الحد الأدنى المرحلة الأولي 88.4% بما يعادل 362.5 درجة فأكثر والتي تم تخصيص لها ما يقرب من 23 ألف طالب وطالبة علمي علوم، وهو العدد الأقرب الإعداد المقررة لكليات القطاع الطبي، تجد أنه من المتوقع أن يقف الحد الأدنى لكليات الطب البشري عند 375 درجة بما يعادل 91.4%، وطب الأسنان عند الدرجة 373 درجة بنسبة 90.9%، والحد الأدنى للصيدلة 368.5 درجة بنسبة 89.9%، والعلاج الطبيعي عند 88.4%، ونزول كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية.

تعرف على مؤشرات تنسيق الكليات 2021 علمي علوم

وتؤكد المؤشرات أن كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض ومعاهد الصحة ستكون متاحة لطلاب شعبة علمي علوم في المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عقب المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد، مباشرة عقب المؤتمر الصحفي، على أن يتم الإعلان عن موعد انطلاق تنسيق الكليات المرحلة الثانية والحد الادني لها خلال المؤتمر.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه من المقرر أن يتم إتاحة الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة خلال 72 ساعة، بحد أقصى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، المقرر عقده الاثنين المقبل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث من المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الحدود الدنيا للقبول بالكليات الخاصة 2021/2022.