تنسيق الكليات 2021 علمى رياضة بالدرجات المرحلة الأولى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى، موضحة أن الحد الأدنى للتنسيق 80%، لافتة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 غداً الأحد في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى

وأضافت الوزارة، أن تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى، شهد انخفاضاً ملحوظاً عن السنوات السابقة، مؤكدة أنها حريصة على توفير أماكن في مختلف الكليات لجميع طلاب الثانوية العامة، وأنه سيتم إعلان النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت، أن تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى، تم تحديده وفق المجمع التكراري للدرجات التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة 2021، موضحة أن جميع الكليات ستشهد انخفاضاً في درجات القبول بها مقارنة بالأعوام الماضية، لافته إلى أنه سيتم تنسيق الجامعات الخاصة يبدأ مباشرة عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

نتيجة تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى تعلن غداً

وتابعت: أن نتيجة تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى، تعلن غداً في مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي، وسيتم إعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات التي تقبل طلاب شعبة علمي رياضة مثل كلية الهندسة في جميع الجامعات المصرية.

«التعليم»: عدد طلاب شعبة علمي رياضة 100.293

ومن جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة 428.700 طالباً وطالبة، وأن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة بلغت 73.6%، وأن عدد طلاب شعبة علمي رياضة 100.293.

بينما أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن جميع تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانية وتتم إلكترونياً لجميع الشعب، مؤكداً أن إعادة فحص الأوراق تتم يدوياً وتشمل التحقق من نسبة ورق الإجابة للطالب وتجميع الدرجات التي حصل عليها.