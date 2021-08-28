تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى.. مؤشرات شبه نهائية

تكشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدا بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف على التنسيق، للإعلان عن نتيجة تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى 2021، على أن يتم بعدها الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات وكذلك موعد انطلاقها الرجح أن يبدأ خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021.

تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى: هندسة مرحلة ثانية

وعن تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى، كشتف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توقفها عند الدرجة 328 درجة فما فوق للطلاب الشعبة الرياضية، أي بنسبة 80% أو ما يزيد عليها، لإجمالي عدد طلاب المرحلة نحو 16293 طالبا وطالبة، الحاصلون على شهادة الثانوية العامة 2021 من مختلف المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية غدا خلال المؤتمر الصحفي .

الإعلان رسميا عن تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى غدا

وعن مؤشرات تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى، تشير التوقعات نتيجة المجمع التكراري إلى أنه من المتوقع انخفاض الحد الأدنى لكليات الهندسة عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى ووجود عدد من الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية علمي رياضة، و سبب الانخفاض أن الاعداد المخصصة للمرحلة الأولى الشعبة الهندسية أقل من إجمالي الاعداد المقرر قبولها بكليات الهندسة.

ويواصل طلاب الثانوية العامة البحث عن مؤشرات تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة بالدرجات المرحلة الأولى، وكذلك الشعبة العلمية والأدبية من أجل الاطمئنان من خلال توقعات الحدود الدنيا للكليات، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها رسمياً غدا في مؤتمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.