فى الحفل الثاني بالسعودية خلال شهر.. أنغام تحيي حفلات صيف الشرقية

تعود الفنانة أنغام إلى المملكة العربية السعودية ضمن حفلات صيف الشرقية، يوم 12 أغسطس الجاري، وذلك بعد أقل من شهر على إحياءها حفل ضمن فعاليات حفلات صيف جدة في يوليو الماضي، ويشاركها الحفل الفنان اللبناني، وائل جسار.

وتعيش أنغام حالة من النشاط الفنى خلال الفترة الحالية، حيث من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا على مسرح مركز المنارة، يوم 27 أغسطس الجاري، بعد تأجيله، حيث كان من المقرر إقامته في 30 يوليو الماضي، حيث تأتى أسعار التذاكر في 6 فئات تبدأ من 600 جنيها إلى ألفين جنيه.

أنغام تتصدر قائمة الأكثر استماعا على «أنغامى»

وشاركت الفنانة أنغام لأول مرة في «دويتو» غنائي مع الفنان اللبناني وائل كافوري، بعنوان «برضه بتوحشني»، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة روزام وهندسة صوتية أمير محروس، وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها في 20 يوليو الماضي، عبر «يوتيوب».

وتعد الأغنية، الدويتو الأول الذي يجمع الفنانة أنغام بفنان لبناني، حيث سبق لها الغناء مع عدد كبير من مطربي الخليج أمثال محمد عبده ورابح صقر وعبد الله الرويشد.

واحتلت أغنية «برضه بتوحشني» المرتبة الثانية عبر تطبيق «أنغامي»، وذلك وفقا للتقرير الذي نشره حول الأغاني الأكثر استماعا في معظم الدول العربية لشهر يوليو في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس، بينما تصدرت قائمة الاستماعات في المملكة العربية السعودية.