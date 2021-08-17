أنغام تعلن موعد طرح أحدث أغنياتها «ونفضل نرقص»

تستعد النجمة أنغام، لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان «ونفضل نرقص»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أنغام تستعد لطرح أغنيتها الجديدة ونفضل نرقص عبر قناتها بيوتيوب

وروجت أنغام للأغنية قبل طرحها، إذ كتبت تغريدة بحسابها الشخصي عبر موقع تويتر، قائلة: «استنوا اغنيتي الجديدة ونفضل نرقص بكرة الساعة 7 مساءً على قناتي على يوتيوب».

كانت أنغام، طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «برضه بتوحشني» مع الفنان اللبناني وائل كفوري، والأغنية كانت من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتقول كلمات.

أنغام قدمت برضه بتوحشني مع وائل كفوري وكانت من كلمات تركي آل الشيخ

جربت فراقك مش نافع

وماحدش نساني

انا قلبي في بعدك بقي عايش

بيقاسي وبيعاني

انتي اللي بجد وحشتيني

وغيابك عني دا علي عيني

ب رجوعك روحي حاترجع تاني

وأنا برضه بتوحشني

لسه بتوحشني

وتملي معايا وأنت معايا والا بعيد

ايامنا اشتاقتلها يلا نكملها

ننسي اللي جرحنا ونبدء من اول وجديد

مين فينا بيقدر علي الذكري وبيهرب من الماضي

ضيعنا كتير من أيامنا..

وأهي ضاعت ع الفاضي..

رجعني لحضنك رجعني..

و دي آخر مرة تودعني..

أوعدني محدش ينسى التاني..

وكلام الحب اللي واحشني

من صوتك ياحياتي

حانعيد العمر ده م الاول

والحُب اللي بينا مطول

ولا عمري انا وانتي حانبعد تاني

جدير بالذكر، أن أنغام لا زالت تعمل على تسجيل أغنيات ألبومها المصري الجديد، الذي كان من المتوقع أن يصدر في الأسواق المصرية والعربية مع نهاية العام الجاري.

يذكر أن أنغام، كانت طرحت فى العام الماضي، ألبومها الخليجي مزح، الذى تضمن عدد هائل من الأغنيات الخليجية، وصدر مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.