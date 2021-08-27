من 20 إلى 2000 جنيه.. حفلات أنغام وحماقي وجنات اليوم

عادت الحفلات الغنائية إلى جذب الجمهور مرة أخرى خلال شهر أغسطس الحالي، حيث يحيي مجموعة من أبرز نجوم الغناء حفلات في مختلف أنحاء الجمهورية، ويقام اليوم الجمعة 3 حفلات لأشهر النجوم أنغام، محمد حماقي وجنات، وفيما يلي تفاصيل الحفلات ما بين التجمع الخامس والساحل الشمالي ومهرجان القلعة:

- أنغام في مركز المنارة:

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتأتي التذاكر في 6 فئات تبدأ من 600 جنيه وتصل إلى ألفين جنيه لفئة الـ «VIP».

وكان من المقرر أن يقام الحفل في 30 يوليو الماضي، ولكن تم تأجيله إلى 27 أغسطس، وفقا لما أعلنت أنغام عبر حسابها على «إنستجرام» في ذلك الوقت.

وطرحت أنغام أحدث أغنيها الأسبوع الماضي بعنوان «ونفضل نرقص» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وقارب الأغنية حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها في 18 أغسطس الجاري.

- محمد حماقي في العلمين الجديدة:

يقام حفل محمد حماقي ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان الماسة العلمين الغنائي، في تمام الساعة العاشرة مساء، في العلمين الجديدة، وتبدأ أسعار التذاكر من 250 جنيها وحتى ألف جنيه.

ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، منها أغنية «لو هاتسيب» التي طرحها ضمن ألبوم «يا فايتني»، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» منذ طرحها في 12 أغسطس الجاري.

- جنات في القلعة:

تقدم الفنانة جنات حفلا غنائية ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ويبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء على مسرح «المحكى»، وتبلغ سعر تذكرة الحفل 20 جنيها.