استشاري مناعة: كورونا لا يحترم الحدود «فيروس شاطر وذكي جدًا»

كشف الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض المناعة، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، السبب الرئيسي وراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في دول العالم مرة أخرى بزيادات كبيرة، موضحا أن فيروس كورونا لا يحترم الحدود ولا يحترم الدول، وأصبح يتوغل في كل دول العالم، بل ودخل في معارك وساحة حرب في 220 دولة، «إحنا ديما بنتكلم كتير عن طرق الوقاية بس محدش بيسمع الكلام، وزيادات روسيا والصين وأمريكا دليل على ذلك».

4.6 مليون حالة وفاة ناجمة عن الفيروس حول العالم حتى الآن

وأضاف «بدران»، خلال حواره في برنامج «هنا ماسبيرو»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن الفيروس خلال 20 شهرا فقط، أصاب 215 مليونا و653 ألف شخص حول العالم، وهو ما يدل على أنه فيروس ليس «غبيًا بل شاطر جدًا وذكي للغاية»، ويعرف أهدافة جيدًا، مؤكدًا أن دول العالم لا تعرف طرق العدوى، «حتى الدول العظمى، ما هي لو تعرف طرق الوقاية إيه، ليه عندهم لحد الآن عدوى، عندنا حتى الآن في العالم 4.6 مليون حالة وفاة ناجمة عن الفيروس».

الأرقام الرسمية تؤكد إصابة 215 مليونا و653 ألف شخص بفيروس كورونا

وأردف استشاري المناعة، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تلك الأرقام هي الرسمية وأقل من الطبيعي، فالأرقام الرسمية هي التي تم تسجيلها، مؤكدًا أن الجميع كان يرى أن الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان الصينية، كان شديدا وشرسا، ورغم ذلك كانت 85% من الإصابات به كانت بلا أعراض أو أعراض خفيفة لا تستدعي الذهاب لطبيب، وكان في كل دول العالم من 40 إلى 60% من الإصابات تشفى من الفيروس دون علمها بأنها أصيبت، لكنه كان يُعدي أسرته أو زوجته.

«متحور دلتا» يُهيمن على كوكب الآرض

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن فيروس كورونا الذي ظهر في ووهان، عندما ينتقل إلى مكان جديد أو يدخل شخصا جديدا يقوم بعمل طفرات ويتطور، وهذا التطور يُحدث تحورات، وتلك التحورات تُسبب تغيرات في الفيروس، وبالتالي يظهر لنا نُسخ مختلفة من السلالات مثل السلالة الهندية أو البرازيلية أو الجنوب أفريقية أو البريطانية وغيرها، مؤكدًا أن «متحور دلتا» ظهر في الهند وانتشر في 142 دولة، وهيمن الآن على كوكب الآرض.

المصاب بـ«متحور دلتا» ينقل العدوى لـ10 أشخاص

وأكد الدكتور مجدي بدران، أن 92% من الإصابات في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت من «متحور دلتا»، وهذا يؤكد مدى خطورته، فـ«دلتا» حدثت بها طفرات جعلته سريع العدوى، «الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان كان يُعدي على الأقل شخص أو شخصين على الأكثر، بينما متحور دلتا الآن أصبح يُسبب عدوى من 8 لـ10 أشخاص، يعني بشكل عائلي»، مؤكدًا أن هناك اجتياح لمتحور دلتا في إسرائيل والكثير من الدول حول مصر، وكذلك دول شرق المتوسط.