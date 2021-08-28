مجاهد يرفض الحلول الودية في أزمة شيكابالا

رفض أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، اتصالات مسؤولي نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشأن حل أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن الفريق الأبيض، مع رئيس الاتحاد بصورة ودية، لتفادي تعرض اللاعب إلى الإيقاف المتوقع أن يصل إلى أكثر من 12 مباراة، وفقًا لتأكيدات العديد من التقارير الصحفية.

وعلم «الوطن سبورت» أن أحمد مجاهد، تلقى اتصالات مباشرة، خلال الساعات الماضية، من مسؤولي اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، لحل أزمة شيكابالا وديًا، قبل إعلان مسؤولي الجبلاية العقوبة المُوقعة على اللاعب، الأمر الذي قوبل بالرفض القاطع من «مجاهد».

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