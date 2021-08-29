طرح 1200 سلعة شهريا ضمن فارق نقاط الخبز في 1200 مجمع استهلاكي

تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، العديد من السلع المجمدة والسلع الغذائية وغير الغذائية، للمواطنين والتي يتاح شراؤها ضمن فارق نقاط الخبز.

1200 سلعة توفرها الوزارة على بطاقات التموين ضمن فارق نقاط الخبز

من جانبه، قال محمد كمال، مدير فرع أحمد عرابي لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن المجمعات بها ما يقرب من 1200 سلعة، فضلا عن جميع السلع الغذائية المجمدة التي توفرها الوزارة للمواطنين، من خلال المجهودات التي تقوم بها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في طرح وتوفير كل أنواع السلع للمواطنين لشرائها ضمن فارق نقاط الخبز التي يتم تجميعها على بطاقات التموين للمواطنين ممن يوفرون في استهلاك الخبز.

الوزارة توفر اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة بفروع المجمعات

وأضاف محمد كمال لـ«الوطن»، أنه يتوفر داخل المجمعات الاستهلاكية اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة، والأسماك المجمدة، وجميع أنواع اللحوم المصنعة مثل البرجر والكفتة وكباب الحلة والذي يبلغ سعر الكيلو فيه 65 جنيها.

ونوه مدير فرع أحمد عرابي لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بأنه من ضمن السلع التي توفرها الوزارة أيضا الخضراوات المجمدة، وأيضا المحاشي الجاهزة على سبيل المثال «محشي الكرنب» في أطباق فويل مغلفة.

وأوضح محمد كمال، ضمن تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يتم توفير كل السلع بصرف النظر عن سعرها للمواطنين، حيث يتم خصم فارق نقاط الخبز من ثمنها ويدفع المواطن باقي السعر.

سلع المجمعات الاستهلاكية تخضع لرقابة صحية وتموينية

ونصح محمد كمال جميع المواطنين بالقدوم على شراء السلع بأنواعها من فروع المجمعات الاستهلاكية، وخاصة السلع المجمدة، نظرا لما تتمتع به من جودة عالية، فضلا عن الرقابة الصحية والتموينية التي تخضع لها، طبقا له.

في سياق متصل، توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية شهريا 28 سلعة غذائية وغير غذائية في 30 ألف منفذ بقال تمويني، فضلا عن طرح السلع في منافذ مشروع جمعيتي والبالغ عددها 6300 منفذ لمشروع جمعتي والتي استطاعت منذ تدشينها توفير السلع للمواطنين مع منافذ البدالين التموينيين.

وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتي يبلغ عددها 28 سلعة توفرها الوزارة شهريا على البطاقات التموينية: (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الصلصة، الشاي، العدس، السمنة، مسحوق الغسيل العادي، مسحوق الغسيل الأتوماتيك، صابون غسيل، صابون تواليت، لبن جاف، فول معبأ، الدقيق، الخل، الملح، كيس سائل غسيل الأواني ومرقة الدجاج).