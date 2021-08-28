يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة، الإثنين المقبل، اجتماعه الدوري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، التي منها مناقشة تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة 2021 على مستوى الجامعات الخاصة، وذلك بعد انخفاض نتائج الثانوية العامة 2021 عن العام الماضي، وكذلك انخفاض شرائح مجاميع الثانوية العامة 2021.

توقعات تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة 2021

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن المجلس سيناقش تخفيف الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة وتنسيقها الداخلي، أبرزها مناقشة تنسيق جميع الكليات بما فيها تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة 2021 ، وكذلك تنسيق تنسيق كليات الطب البشري الخاصة، والصيدلة، والحد الأدنى للقبول بها، موضحة أن من المقرر أن تتراوح نسب التخفيض للحد الأدنى للتقدم بكليات الجامعات الخاصة ما بين 5% و10%، عن العام الماضي.

توقعات بانخفاض تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة 2021

وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من المتوقع أن ينخفض تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة 2021 عن العام الماضي بنسبة تصل لـ7% كحد أقصى عن العام الماضي، الذي كان 90%، ليصل توقعات تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة 2021 ليتراوح مابين 83% إلى 85% كحد أدنى للتقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة سيشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال فترة أعمال التنسيق والتقدم بأوراق الالتحاق عقب الانتهاء من إغلاق باب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة وإعلان نتائجها.