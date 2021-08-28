موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، موضحة أنه سيتم عقد المؤتمر، غداً الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا، المشرف على قطاع التعليم، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي.

غدا.. عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأضافت الوزارة، أن المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، سيكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحدود الدنيا للالتحاق بالكليات في جميع الجامعات الحكومية، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، سيعلن أعداد الطلاب المقبولين بتنسيق المرحلة الأولى في الشعبة العلمية للثانوية العامة «علمي علوم وعلمي رياضة» والشعبة الأدبية.

تعرف على أماكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021

- يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من معامل الحاسبات بالجامعات المصرية.

- نوادي التكنولوجيا المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والتي أتاحت خدمة التنسيق لطلاب الثانوية العامة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب شرط أن يكون متصلاً بالإنترنت.

- معمل الكمبيوتر الموجود في المدرسة التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة 2021.

وتابعت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق المرحلة الأولى، انتهى مساء الخميس الماضي، وبدأت اللجنة العليا للتنسيق في الإجراءات التي تسبق إعلان النتيجة، والتي تتمثل في توزيع الطلاب على الكليات في مختلف الجامعات، مؤكدة أن تنسيق الجامعات الخاصة يتم إلكترونيا عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

«التعليم العالي»: أماكن إضافية بالجامعات لطلاب التقسيم

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم توفير أماكن إضافية في مختلف الجامعات لطلاب التقسيم في الثانوية العامة، بشكل لا يؤثر إطلاقا على تنسيق طلاب الثانوية، مؤكدة أنه تم افتتاح الكثير من البرامج المميزة والكليات التي تؤهل لسوق العمل.