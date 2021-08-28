أستاذ أمراض صدرية: كثيرون ممن حصلوا على لقاحات كورونا أصيبوا بالفيروس

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر، إن التطعيم الإجباري من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» موجود في معظم الدول حاليًا، بل إن أقطارا تشترط التطعيم لأغراض السفر أو العمل أو ممارسة بعض المهام، سواء كانوا مقتنعين باللقاحات أو غير مقتنعين بها، موضحًا أن قطاعات عديدة من المجتمع تشهد تجمعات مثل المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، ومن ثم يتحتم على منتسبيها تلقي المصل.

«البتانوني»: التطعيم لا يعني أن الشخص مؤمّن تمامًا ضد كورونا

وأضاف «البتانوني»، خلال حواره في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن الجميع يريد عودة الحياة لطبيعتها بما في ذلك المدارس، ولا نريد زيادة في أعداد الإصابات بمصر، حتى لا نوضع على القائمة الحمراء لبعض الدول، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التطعيم لا يمنع الإصابة بالفيروس، «مش معنى إني اطعمت إني مؤمّن تمامًا ضد الإصابة بكورونا».

أستاذ الأمراض الصدرية: نحتاج لتطعيم 60% من الشعب على الأقل

وأشار أستاذ أمراض الصدر، إلى أن كثيرين ممن حصلوا على اللقاحات سواء الصيني أو الإنجليزي أو الأمريكي أصيبوا بعد التطعيم بكورونا، لكن في الوقت ذاته أشاد بخطوة التصنيع المحلي للقاحات لأنه سيوجد نوعا من الأمان، وسيكون تخزينه سهل وكذلك توزيعه، وسيصل للمواطن المصري كتطعيم آمن وفعال، مع وجود واتباع الإجراءات الاحترازية، لأن اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا.

«البتانوني»: سلالة «دلتا» وصلت مصر يونيو الماضي

وعلق «البتنانوني» على التصريحات الحكومية بأن مصر تستهدف تطعيم 40% من السكان بنهاية العام الجاري، قائلًا إن مصر تحتاج لتطعيم 60% على الأقل، «شوفنا الإصابات في الفترة الحالية بتزيد، خاصة مع ظهور متحور دلتا، والذي أعلنت وزارة الصحة والسكان وصوله مصر في يونيو الماضي».