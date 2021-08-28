تزايدت علميات بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن كيفية الدخول على منظومة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، بدء موجة الرابعة من كورونا، وسط رصد حالات إصابة بمتحور دلتا بلس.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية خطوات رابط التسجيل في منظومة لقاح فيروس:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على إيقونة «تسجيل لطلب اللقاح».

- تحديد الفئة التى تنتمى إليها وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل اللقاح:

- إدخال البيانات الأساسية بشكل صحيح وهي «لغة التواصل، والاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي أو وثيقة السفر، وبلد الجنسية، والرقم القومي، والنوع، وتاريخ الميلاد، والمحافظة التي ترغب في تلقي اللقاح بها، والمركز أو القسم الذي تريد تلقي اللقاح به».

- الإجابة على سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة أم لا؟.

- إدخال الوظيفة، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.

- كتابة رقم التأكيد.

- تحميل صورة بطاقة الرقم القومى.

- فى حالة اذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة أرفق التقارير الطبية التى تثبت ذلك.

- الموافقة على الشروط السابقة.

- قم بالضغط على «استكمال».

- سيصل كود مكون من 20 رقم يجب الاحتفاظ به عند التوجه إلى مركز تلقى اللقاح.

وزارة الصحة: تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة فى المنازل

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن إتاحة منظومة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كافة اللقاحات التى وفرتها الدولة للمواطنين آمنة ولا داعى للخوف أو تصديق الشائعات المختلفة التى روجت بوجود العديد من الأعراض السلبية التى تظهر عقب أخذ اللقاح.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هناك مجموعة من الفئات التى تم تخصيص اللقاح لها فى المنازل وهم: «أصحاب أمراض الضمور العضلى، الأمراض المزمنة، الشلل الرباعى، الشلل النصفى وشلل الأطفال».