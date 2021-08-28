وزير التعليم العالي سابقا: تقدمنا للمركز الـ30 بدوريات النشر العلمية

قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للجامعات سابقا، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية الحالية تهتم بشكل كبير بالعملية التعليمية المصرية كافة، وأبرزها التعليم الجامعي، لذا توجد حاليًا 27 جامعة حكومية و36 جامعة خاصة وأهلية و3 مليون طالب في المرحلة الجامعية وحدها، كما توجد 115 مستشفي جامعي نجحوا في تغطية كافة محافظات مصر.

خالد: الدولة ضخت 35 مليار جنيه ميزانية للتعليم العالي والبحث العلمي

وأضاف «خالد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الحكومة المصرية قامت بضخ 35 مليار جنيه ميزانية مخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، لذا أصبح ترتيب الباحثين المصريين في دوريات النشر العلمية العالمية رقم 30 بعدما احتلت مصر المركز الـ50، «كل دي أرقام مكنتش موجودة قبل كده».

خالد: الدولة تسير في طريقها الصحيح نحو التنمية المستدامه وصولًا لعام 2030

وأوضح أن الدولة ومنذ فترة تسير في طريقها الصحيح نحو التنمية المستدامه وصولًا لعام 2030، إذ اهتمت الدولة والإرادة السياسية بهذا بعد فترة من الركود في المجال، ما سيؤهل مصر لحدوث تطور شديد في الإسراع بعملية البنية التحتية بالتعليم العالي وتربية الكوادر البشرية المطلوبة، وكذا الانفتاح على الخارج والبعثات الأجنبية، «كل ده أدى لوجود زخم ونشاط بير في التعليم العالي في مصر».

وأوضح أن الدولة تقوم بتقديم كل ما تستطيع تقديمه من أجل خدمة العملية التعليمية الجامعية، ويجب أن يكون هناك مشاركة من المجتمع الأهلي بإنشاء جامعات أهلية أو جمعيات خاصة، «جيمع تلك الجامعات عليها متابعة من وزارة التعليم العالي لو حصل ليها مشكلة، وده بيؤدي للكفاية في العملية التعليمية بالتعليم العالي».

وأكد أن ما تقوم به القيادة السياسية الحالية بخصوص التعليم العالي سيؤهل كافة الطلاب خريجي الثانوية العامة بالالتحاق بالجامعات المصرية المختلفة، وسيلاقي كافة الطلاب عملية تعليمة مناسبة لهم في مختلف الجامعات.

وتابع: «تزايد النشاط البحثي والأكاديمي خلال السنوات الأخيرة نتيجة اهتمام الدولة المصرية بتنمية هذا المجال بصورة كبيرة، والدولة المصرية تضع على أولوياتها الاهتمام بالنشر العلمي عالميًا».