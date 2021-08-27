مشاهد من حفل هيفاء وهبي بالعلمين الجديدة: كلمة لـ«بيكا» وأغنية مع أكرم حسني

شهد حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الذي أقيم في العلمين الجديدة، العديد من الكواليس والمشاهد التي وصفت بـ«الأكثر جرأة وإثارة» في صيف 2021، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، بالإضافة لعدد كبير من الجمهور.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن أكرم حسني، محمد ثروت وزوجته، عماد زيادة وزوجته، حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، بالإضافة إلى الكابتن إبراهيم حسن، وغيرهم.

وطالب الجمهور، الراقصة جوهرة بالصعود لخشبة المسرح، حيث كانت تجلس كضيفة، وذلك لتقدم لهم وصلة رقص على أغنية «إخواتي».

وزادت أجواء الحماس مع تقديم الفنان إدوارد، الذي كان ضمن المدعوين، بعض أغانيه الشهيرة بالإضافة إلى أغنية «أحسن مغني في مصر»، والتي سبق وقدمها ضمن السياق الدرامي لفيلم كباريه، كما تفاعل الجمهور مع فقرة الفنانة عليا صبحي.

وزادت أجواء الحماس مع تقديم الفنان إدوارد، الذي كان ضمن المدعوين، بعض أغانيه الشهيرة بالإضافة إلى أغنية «أحسن مغني في مصر»، والتي سبق وقدمها ضمن السياق الدرامي لفيلم كباريه، كما تفاعل الجمهور مع فقرة الفنانة عليا صبحي.

وأحيا الجزء الأول من فقرات الحفل فريق «ديسكو مصر»، والذي تفاعل معه الجمهور على أغاني نجوم التسعينيات.

أما أكثر فقرات الحفل «جرأة وإثارة» على الإطلاق، فبدأت مع إعلان الإعلامية بوسي شلبي عن صعود النجمة هيفاء وهبي للمسرح، حيث قدمت عدد من أغانيها بينها «واحشني»، «ما تيجي نرقص» و«شاغلة كل الناس».

وحرصت هيفاء على توجيه كلمة شكر لمصر والجمهور المصري، بالاضافة إلى إرسال كلمة محبة لبلدها لبنان من قلب العلمين الجديدة، كما وجهت الشكر للفنانين الذين حضروا الحفلة.

واختتمت هيفاء وهبي بكلمة لـ «حمو بيكا» قالت فيها: «محدش يزعل حمو بيكا حبيبي أنا بشوف معظم فيديوهات أنتم اللي بتستفزوه»، وقبيل مصافحتها له سألته «أنت اتطعمت»، ليرد حمو بيكا «أيوه يا نجمة»، ومقطع من أغنية «أنتي معلمة في الطعامة والشياكة».

كما قامت هيفاء بتقديم الفنان أكرم حسني للجمهور، والذي شاركها أغنيتهما «لوكنت» للمرة الأولى في حفل جماهيري، وخطف أدائهما الاستعراضي للأغنية أنظار وتفاعل الجمهور.

شارك في إحياء الحفل الراقصتان بدرا وأوكسانا والـ dj عمرو سو، وقدم عمر كمال وحسن أبو الروس بعض أغانيهما.