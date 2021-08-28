«المصرف المتحد» يدعم «رواد النيل» في مجال صناعة الأثاث

نيفين كشميري: ارتفاع ملحوظ فى نسب إقبال المصريين على مجال ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة.. والتجارة والتجزئة أبرز القطاعات

قالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً فى نسب إقبال المصريين على مجال ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقاً لتقرير CNN، الصادر من دولة الإمارات العربية المتحدة حول ريادة الأعمال بمصر والشرق الأوسط.

وأشارت «كشميرى» إلى أن قطاع التجارة والتجزئة هو الأوفر حظاً فى نسب الإقبال الجماهيرى، حيث بلغ 10% من نسب الإقبال، بينما جاءت النسب متساوية بين 3 قطاعات تتمثل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية، إلى جانب القطاع العقارى والبناء والتطوير العقارى، وأخيراً قطاع البضائع الاستهلاكية، بنسبة 9% لكل قطاع.

وأوضحت أن ريادة الأعمال تعمل على دعم القيمة التنافسية للمنتج المصرى، مما يسهم فى تنوع موارد الاقتصاد القومى ويعزز قيمة الابتكار ورفع معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وفقاً لرؤية 2030.

وأضافت «كشميرى» أن المصرف المتحد يحرص على دعم الصناعة الوطنية بشكل كبير، لذلك أطلق منظومة عمل تنفيذية ذات بعد اقتصادى واجتماعى تهدف إلى زيادة القاعدة الإنتاجية الوطنية، سواء على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأيضاً الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتى كانت آخرها رعاية مبادرة «رواد النيل» لتطوير ورعاية صناعة الأثاث بمصر فى يوليو الماضى، بالتعاون مع المجلس التصديرى لصناعة الأثاث، حيث استطاع مركز رواد النيل تلقى 70 طلباً للمشاركة فى برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث.

وأوضحت أن البرنامج يستمر لمدة 6 أشهر، حيث يضم فى دورته الجديدة ما يقرب من 30 شركة محلية متخصصة فى صناعة الأثاث من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم من خلال مراكز «رواد النيل» لتنمية سلاسل القيمة نحو 8 برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة فى مجالات: التصميمات الحديثة ومتطلباتها، إدارة الابتكار، نقل التكنولوجيا، معايير الجودة، كيفية التوافق مع متطلبات الجودة، التوافق مع متطلبات التجارة الإلكترونية والمواقع التسويقية المختلفة، بالإضافة إلى آليات التسويق الرقمى وفن صياغة المحتوى، وكيفية إجراء بحوث السوق والدراسات للأسواق التصديرية المستهدفة.