فاز بها متوفى وسجين.. تعرف على شهادة «المليونير» الادخارية

يقدم المصرف المتحد عددا من الشهادات للعملاء التي توفر لهم استثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق لهم عائدا ماديا كبيرا، ومن أشهر الشهادات التي يقدمها البنك لعملائه «شهادة المليونير»، وتضم هذه الشهادة العديد من المميزات.

السحب على الشهادة

وتمنح شهادة المليونير حاليًا الفرصة للفوز بجوائز بقيمة 4 ملايين جنيه مصري سنويًا، حيث تم زيادة عدد مرات السحب إلى 32 مرة سنويًا، ويتم السحب على المليون الأول في يناير (بداية شهر فبراير)، والمليون الثاني يمنح في شهر يوليو (بداية شهر أغسطس).

ويتم السحب على 100 ألف جنيه مصري 10 مرات في السنة، ثم يتم السحب على 50 ألف جنيه مصري 20 مرة في السنة.

الإشراف على السحب

ويكون نظام السحب الخاص بجوائز المليونير، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بتصريح رقم 19 لسنة 2001.

قيمة الشهادة

وشهادة المليونير من المصرف المتحد متاحة بقيمة 100 جنيه مصري لكل شهادة، وهي مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، والاستحقاق لشهادة المليونير من المصرف المتحد بعد خمسة سنوات وتجدد الشهادة تلقائيًا، وهي بدون مصروفات ومتاحة للأفراد (المصريين والأجانب).

العائد على الشهادة

ويمنح العائد في تاريخ الاستحقاق، ويمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقًا لتعليمات البنك المركزي.

طريقة التقديم على الشهادة

يمكنك التقديم على شهادة المليونير، من خلال طلب يتم تقديمه على الموقع الخاص بالبنك، وتقوم بتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك واختيار الشهادة التي ترغب في شرائها «شهادة المليونير».

تاريخ الشهادة

وكانت بداية إطلاق الشهادة في يوليو 2001، حيث كان هذا اليوم هو الأول لإصدار شهادة المليونير ويتم السحب كل ثلاثة أشهر.

مفاجآت السحب على الشهادة

وفي سحب يناير 2021 الخاص بشهادة المليونير، اتضح أن الفائز بالشهادة شخص متوفي من عملاء البنك، وكان قد قام بشرائها منذ 19 عاما، من فرع ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقالت أسرته إن العميل توفى منذ 12 عاما، وبالتحديد في عام 2008، واشترى تلك الشهادة قبل وفاته بحوالي 8 سنوات تقريبا.

فائز محكوم عليه بالمؤبد

ومن بعد المتوفي، جاء فائز آخر بالشهادة اتضح أنه محكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل حماته، وكان قد اشتراها والده عام 2005 بمبلغ 100 جنيه باسم نجله السجين المحكوم بالمؤبد لقتله حماته، وبينما كان يقضي فترة عقوبته، كانت الشهادة تدخل السحب شهريا منذ اليوم التالي للشراء، وحتى إعلان فوزه عام 2009 بـ«مليون جنيه».

لاعب كورة يفوز بالشهادة

أيضا من بين المفاجآت في السحب على الشهادة، فاز اللاعب عمرو زكي، لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك، بجائزة شهادة المليونير من المصرف المتحد فى سحب شهر يناير 2019.