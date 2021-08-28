نواب: مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر بغداد تعكس مكانة مصر الإقليمية

ثمّن برلمانيون المشاركة الفاعلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مشيرين إلى أنها تعكس الدور الإقليمي الكبير لمصر، كما تعكس الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للدول العربية الشقيقة.

وأكد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن مشاركة الرئيس بمؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، يعكس الدور المحوري لمصر، ويكشف الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للدول العربية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

عابد: مشاركة الرئيس تأكيد على دور مصر المحوري

وقال علاء عابد، في تصريح لـ«الوطن»، إن زيارة الرئيس للعراق هي الثانية في خلال عدة شهور بعد انقطاع دام 30 عامًا، ما يعكس حكمة ورؤية الرئيس السيسي لبدء عهد جديد، يقوده رئيس مصر، يقوم على علاقات قوية بين الدول العربية، ويؤكد دورها المحوري لدعم التنمية والاستقرار والتعاون الاقتصادي، حيث تشارك مصر في إعادة الإعمار بالعراق، كما تقوم بذلك في ليبيا وفلسطين.

نور علي: إعادة بناء جسور الثقة ودعم العراق

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، في بيان لها، اليوم، إن وجود الرئيس بالمؤتمر يعكس جهود ودور مصر الريادي، بالمنقطة والجهود المصرية لإعادة بناء جسور الثقة بين البلدان العربية، ليس فقط في الجانب السياسي، ولكن تعميق التعاون في مجالات التنمية وصناعة مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

وأضافت، في بيانها، أن الهدف الثاني من مشاركة مصر هو عودة العراق لدوره والحفاظ على وحدته واستقراره، ليعود إلى مكانته على كافة المستويات السياسية والاقتصادية عربيا وإقليميا.

وأضافت أن كلمة الرئيس، خلال قمة بغداد اليوم، حملت العديد من الرسائل المهمة، منها التأكيد على وقوف مصر إلى جانب العراق، ودعوته للعراقيين بالحفاظ على وطنهم واستكمال البناء والتنمية.

كما كانت رسالة الرئيس واضحة، وتؤكد موقف مصر الثابت للتعاون في مواجهة الإرهاب والتحديات ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي واحترام سيادة العراق واختيارات شعبه.

«مهنى»: علاقات أقوى في ظل الجمهورية الجديدة

وقال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس في قمة بغداد للشراكة والتعاون، تؤكد عودة الدور المحوري والإقليمي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة وتعكس جهود الرئيس المستوى الخارجي، والتي لا تقل لا تقل عن إنجازاته الداخلية.