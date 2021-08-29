حظك اليوم برج الجدي الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من المعروف عن الصفات التي يتسم بها من ينتمي إلى برج الجدي أنّه عملي بشكل كبير، ويسعى للوصول لمراتب عليا، لذا يحرص أن يكون قادرًا على التحكم في تصرفاته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 29-8-2021 على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.