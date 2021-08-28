«الصحة» تكشف عن عقار جديد لمصابي كورونا: يحقق شفاء بنسبة 95%

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا 30% خلال يومين ليس بالأمر المخيف بالنسبة لعدد السكان ولكنه جرس إنذار بشأن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة العودة لاتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

تفاصيل العلاج الجديد المضاف على بروتوكول مصابي كورونا

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بأن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لاحظت استهتار من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، "الناس بتنسى أن في فيروس كورونا لما أعداد مصابي فيروس كورونا بتقل، دا مش صح، الفيروس ممشيش عشان ننسى كل الإجراءات الاحترازية".

وأضاف المصدر أن البروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا جرى تحديثه وإضافة أدوية جديدة له، وهي عقار "مونوكرونال أنتي باديز".

وقال إن عقار "مونوكرونال أنتي باديز" يعد من أقوى خطوط الإنتاج في العالم وحقق نسب شفاء وصلت إلى 95% مع الحالات الشديدة والمتوسطة، ويخفف من نسبة تواجد مرضى كورونا داخل المستشفيات.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن إجمالي أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر.

وذكرت التقارير أن إجمالي أعداد مصابي فيروس كورونا فبي مصر وصل إلى 287393 شخصا من ضمنهم 237385 حالة تم شفاؤها.

وكانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 234 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من خطر فيروس كورونا تزامنا مع الموجة الرابعة.