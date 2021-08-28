الصحة توضح كيفية تسجيل لقاح كورونا للسفر للسعودية.. اعرف التفاصيل

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن للوزارة 105، مجموعة من التساؤلات المتعلقة بتسجيل لقاح كورونا للسفر للسعودية، وقالت الوزارة إن تسجيل لقاح كورونا للسفر للسعودية يتم من خلال موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة، أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم كورونا، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد الجهات التي تروج لتطعيم كورونا، مشيرة إلى أنه جرى تخصيص مجموعة من اللقاحات للمسافرين بالخارج ومنها لقاح جونسون أند جونسون واسترازينكا وفايزر.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان كيفية التسجيل على موقع وزارة الصحة، لتسجيل لقاح كورونا وجاءت على النحو التالي:

- أولا على المواطن الدخول على موقع لقاح كورونا الرابط من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة وعلى المواطن المسافر اختيار خانة المسافرين.

- ملء البيانات المطلوبة، وتتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول، وتحميل ملف خاص بالتاريخ المرضي إن وجد.

- استكمال باقي البيانات، وتتضمن أيضًا تحميل صورة شخصية، واختيار مكان وموعد التطعيم.

- بعد ذلك ترسل وزارة الصحة والسكان رسالة خاصة برقم طلب الحصول على اللقاح.

- وطالبت وزارة الصحة والسكان وضع رقم الهاتف بشكل صحيح لإمكان الإرسال بشكل صحيح.

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادة مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وقالت إن الرسوم تصل إلى 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين المقيمين بمصر.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أن تلك الشهادات لن يتم استخراجها إلا بعد الحصول على لقاح كورونا ولا يمكن تزويرها.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة في تطعيم 40% من المواطنين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.