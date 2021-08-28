محمد رمضان عن الهجوم عليه: «الناس دايما بتتكلم على المنتصر»

علق الفنان محمد رمضان، على سبب الهجوم عليه وإثارة جدل كبير وعلامات استفهام حوله، موضحا أنه لا يعرف السبب، لكنه يعتقد ويثق أن الجمهور لن يتكلم عن الشخص المهزوم، «الشخص المهزوم عمره ما حد بيذكره، الناس دايمًا تتكلم عن المنتصر، بحس إن الهجوم عليا دي ضريبة، وبحس إنها مؤشر لنجاحي»، كما أوضح أنه يعتبر نفسه فنانا في بداية حياته وبداية مشواره، «النجوم الكبار اللي حققوا تاريخ كبير، كانوا في سني لسه ماعملوش حاجة».

رمضان يرد على شرائه شهادة الدكتوراة الفخرية

ورد «رمضان»، خلال حواره على قناة «الجديد» اللبنانية، على الاتهامات حول شرائه شهادة الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت، قال: «أنا أعجبت بكلام رئيس المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت، اللي قال محمد رمضان مش يشتري دكتوراه فخرية، رمضان قادر يشتري جامعة بحالها، يعني أشتري جامعة اسمها محمد رمضان».

محمد رمضان: أنا بضيف لأي مناسبة أو مهرجان

وتابع الفنان محمد رمضان ساخرًا: «دافع حق التكريم؟ شاري التكريم إزاي، اللي يدفع فلوس تكريم، ده شخص محتاج الناس تذكره وتتكلم عنه، فده شخص يبقى المهرجان هيضيف له، بس الحمد لله رب العالمين وجودي في أي مناسبة المناسبة بتضيف لي، وأنا أيضًا أضيف لها كثيرا، قناتي على اليوتيوب، 4 مليارات و300 مليون مشاهدة، لما اشتري تكريم هيزيدوا 100 مليون مشاهدة يعني؟».